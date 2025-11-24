Salute

Elezioni Regionali Campania, Puglia e Veneto: Fico, Decaro e Stefani avanti per exit poll – diretta

Lun, 24/11/2025 - 14:31

(Adnkronos) – Urne chiuse in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni regionali 2025 che si sono svolte tra ieri e oggi, domenica 23 e lunedì 24 novembre. Secondo i primi exit poll, nettamente avanti Roberto Fico in Campania, Alberto Stefani in Veneto e Antonio Decaro in Puglia. In attesa dei risultati, il quadro si delinea con exit poll e proiezioni sui duelli per la carica di governatore nelle 3 regioni.   In netto calo il dato dell'affluenza: secondo i dati di Eligendo, rispetto a 5 anni fa, la percentuale di affluenza degli aventi diritto, alle 23 di ieri sera, è di appena il 31,96% contro il 41,53% del dato del 2020 alla stessa ora. Quasi dieci punti in meno.  
