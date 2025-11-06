Efficienza energetica e sostenibilità le chiavi per il futuro

Ridurre drasticamente il consumo di risorse non rinnovabili e limitare le emissioni di gas serra è l’unica strada percorribile per contrastare i cambiamenti climatici. L’efficienza energetica assume un’importanza cruciale per la sostenibilità ambientale, e le singole persone sono chiamate a fornire il proprio contributo adottando scelte quotidiane che promuovano uno stile di vita maggiormente responsabile. Il cambiamento può essere vantaggioso anche considerando le soluzioni oggi esistenti per contenere le spese energetiche.

Pratici consigli per risparmiare energia in casa

Il consumo di energia a livello globale è cresciuto seguendo il miglioramento dello stile di vita. Ecco per quale motivo converrebbe adottare dei comportamenti che permettano di risparmiare, non solo energia elettrica ma anche acqua, riscaldamento e nei trasporti. Piccoli gesti finalizzati a ridurre il consumo di risorse si riflettono positivamente su bollette e futuro del pianeta. Ecco quindi alcuni consigli per ottimizzare il consumo di energia.

Nessun dispositivo in stand-by: è certamente una buona abitudine spegnere completamente gli elettrodomestici dal momento che lasciarli in stand-by consuma comunque energia. Un ottimo motivo per staccare la spina dalla presa di corrente.

Lavando i capi in lavatrice a basse temperature la pulizia sarà comunque ottima e i consumi caleranno. Avviare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico eviterà ulteriore spreco di energia (e di acqua).

Utilizzare il frigorifero con consapevolezza: al suo interno, infatti, gli alimenti andrebbero posizionati nelle parti loro destinate, riducendo notevolmente il rischio di dispersioni di freddo. Un’attenzione che minimizza gli sprechi di cibo, meno soggetto a deperimento.

Preferire elettrodomestici che presentano un’etichetta energetica aggiornata, in vigore da marzo 2021. Questa nuova etichetta fa uso della lettera “A” per indicare la classe più efficiente e della lettera “G” per contrassegnare la meno efficiente. Le classi A+, A++ e A+++ sono invece state rimosse.

Organizzare al meglio la postazione per lo smart working e utilizzare stampanti, scanner e ulteriori dispositivi solo nel momento in cui il loro impiego è davvero necessario. Quando non lo è, pertanto, staccare la spina dalla corrente.

Adottare i giusti accorgimenti per gli elettrodomestici, effettuando pulizia regolare e manutenzione quando necessario. Ad esempio, frigorifero e congelatore andrebbero sbrinati più volte l’anno mentre filtri e guarnizioni di lavatrice, lavastoviglie e cappa necessitano di una pulizia frequente. È utile anche valutare la capacità massima di frigo, lavatrice e lavastoviglie al fine di non riempirli eccessivamente.

Un aspetto da non sottovalutare è lo spazio da riservare ai grandi elettrodomestici: ognuno merita di avere sufficiente spazio a disposizione, soprattutto se posto in prossimità delle pareti o nei pressi di fonti di calore. L’obiettivo? Assicurare una buona ventilazione.

È possibile ridurre il consumo di energia legato all’illuminazione sfruttando al massimo la luce naturale e abituandosi a impiegare opzioni LED a basso consumo. Grazie all’illuminazione a LED a diminuire sono anche le emissioni di CO2.

Consumo consapevole e tecnologia: una strada tracciata per l’economia circolare

E’ possibile affermarlo senza dubbi: sia le tecnologie attualmente disponibili che le scelte personali nei consumi possono dare un contributo importante per una maggiore sostenibilità. E le aziende, in questo ambito, svolgono un ruolo fondamentale progettando dispositivi sempre più efficienti, durevoli nel tempo e in grado di garantire minori sprechi.

Uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni è rappresentato da BetterWay, ideato da MediaWorld per dare una seconda vita ai prodotti permettendo ai consumatori di acquistare elettrodomestici ricondizionati completi di garanzia. Una soluzione al contempo conveniente e sostenibile per le persone alla ricerca di dispositivi come aspirapolvere, televisori, lavatrici, lavastoviglie, forni e frigoriferi ma anche smartphone e altri piccoli elettrodomestici. In questo modo si contribuisce in prima persona alla riduzione dell’impatto ambientale attraverso il prolungamento della vita dei prodotti e la diminuzione della mole di rifiuti. Oltretutto, i prezzi applicati agli articoli ricondizionati, provenienti da brand rinomati, sono molto competitivi.

Ma oltre a tutelare la salute del pianeta, il consumo consapevole può rivelarsi un toccasana per il portafoglio. Se i dispositivi più efficienti comportano inizialmente un esborso di denaro maggiore, è possibile procedere al loro acquisto in modo conveniente grazie alle piattaforme come Discoup.com specializzate nella raccolta di codici sconto di tantissimi e-shop, MediaWorld inclusa. Scegliendo il coupon più adatto alle proprie esigenze dalla pagina di Discoup con i codici sconto MediaWorld, si ha l’opportunità di acquistare articoli durevoli e sostenibili ad un prezzo ancora più conveniente. Un motivo in più per adottare scelte responsabili senza rinunciare alla qualità.

Oggi, grazie ai codici sconto MediaWorld di Discoup, risparmiare su articoli tecnologicamente avanzati ed eco-compatibili non è un’utopia: infatti, il team di esperti della piattaforma si impegna costantemente nel verificare che i codici offerti siano validi e non ancora scaduti. Chi li utilizza, pertanto, è certo di ottenere la riduzione di prezzo attesa, risparmiando sulla spesa prevista inizialmente.

Per quanto non tutti lo abbiano ancora compreso, è da sottolineare e ricordare come i piccoli gesti quotidiani abbiano un impatto positivo sulla sostenibilità. Se usare in modo consapevole le risorse è essenziale, l’impegno deve iniziare in ogni casa. Al risparmio di energia ottenuto modificando alcune abitudini si aggiungono la selezione di prodotti più efficienti e una gestione ottimale del fine vita dei dispositivi elettronici volta a evitare la creazione di nuovi rifiuti. La tecnologia può davvero divenire una grande alleata della sostenibilità ma sono richieste consapevolezza e l’adozione di buone pratiche. Un aiuto in più giunge da iniziative di carattere ambientale e da strumenti nati per far risparmiare come i codici sconto.