Edilizia, Rixi: “Innovazione e sostenibilità centrali in rigenerazione urbana e infrastrutture”

(Adnkronos) – “Negli ultimi anni stiamo portando avanti un ampio programma di interventi strategici che riguardano non solo le infrastrutture tradizionali, ma anche la rigenerazione urbana, la digitalizzazione e l’innovazione dei sistemi di mobilità, temi che sono al centro di questo evento. L’integrazione delle tecnologie sostenibili, l’efficientamento energetico e la mobilità innovativa sono aspetti chiave per costruire un Paese più competitivo e pronto ad affrontare le sfide future”. Così il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, in una nota inviata nella giornata inaugurale di Made expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell’edilizia e dell’architettura, a Fiera Milano dal 19 al 22 novembre 2025. Un evento che “il Ministero seguirà con grande attenzione”, conclude Rixi.

