Cultura, un Michelangelo in esposizione a Palazzo Reale di Palermo

Quella vena nera sul volto, un difetto naturale del marmo, apparse agli occhi di Michelangelo come una grave imperfezione al tal punto da indurlo a non completare l’opera. Oggi, invece, è considerato uno dei capolavori della scultura rinascimentale e rappresenta un importante esempio dell’arte del ‘Divino’. È un Cristo neoplatonico quello di Michelangelo: radioso, esteticamente sublime, che illumina e guarisce ogni ferita e pena dell’umanità. La Fondazione Federico II ha presentato oggi a Palazzo Reale di Palermo il Cristo risorto portacroce Giustiniani. Esposto negli appartamenti reali del Palazzo, sarà fruibile al pubblico dal 13 novembre 2025 al 30 aprile 2026. La sua storia e la sua attribuzione hanno da sempre generato un grande interesse tra gli studiosi. Quell’imperfezione rende probabilmente il Cristo più vicino ai nostri dolori e alle nostre miserie. Un’opera che rimanda all’attualità con potenza ed efficacia. L’esposizione è ideata, organizzata e curata dalla Fondazione Federico II, in collaborazione con l’Assemblea regionale siciliana, il monastero San Vincenzo Martire – Monaci Benedettini Silvestrini, il ministero per la tutela del Patrimonio culturale, la Soprintendenza archeologia Belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale. “La Sicilia accoglie questo capolavoro di Michelangelo – dice Gaetano Galvagno, presidente della Fondazione Federico II – e lo fa con un’opera rappresentativa della scultura rinascimentale. Allo stesso tempo il Cristo risorto descrive appieno il legame profondo tra la storia culturale italiana e la spiritualità universale. Il traguardo raggiunto oggi dalla Fondazione Federico II – continua Galvagno – esprime un momento epocale e ci rende grati a quanti hanno contribuito per raggiungerlo. Siamo certi che questa esposizione potrà dare ulteriore impulso ai flussi turistici che nell’ultimo anno hanno fatto registrare una crescita considerevole di visitatori a Palazzo Reale”.