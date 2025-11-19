Salute

Coppa Davis, Italia-Austria interrotta a metà del primo match. Cosa è successo

AdnKronos

Coppa Davis, Italia-Austria interrotta a metà del primo match. Cosa è successo

Mer, 19/11/2025 - 17:12

Condividi su:

(Adnkronos) –
Italia-Austria, quarti di finale di Coppa Davis, interrotta nel corso del primo match tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov. Ma cosa è successo? Dopo alcuni stop ai match visti durante l'ultima edizione delle Atp Finals a Torino, stavolta lo stop è legato a problemi tecnici. In particolare, un problema di illuminazione alla Super Tennis Arena di Bologna Fiere (si sono accese delle luci in più e l'illuminazione sul campo non è uniforme). Il match è ricominciato dopo circa un quarto d'ora, quando i tecnici hanno ripristinato le condizioni ideali per la ripresa della prima partita, in cui Berrettini ha vinto il primo set.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta