Commissione Bilancio Ars, ok a norma tassa automobilistica

Prosegue il lavoro della commissione Bilancio dell’Ars sulla manovra di stabilità. Approvati stamane le norme in materia di tassa automobilistica regionale e gli interventi in favore degli enti locali. Ritirato invece l’articolo 10 che prevedeva misure di contrasto al disagio sociale con uno stanziamento di un milione di euro. Ieri la commissione aveva approvato le norme sulle liste di attesa nelle aziende sanitarie e ospedaliere e i fondi per il bacino degli ex Pip di Emergenza Palermo e precari. (ANSA).