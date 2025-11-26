Salute

Commissione Bilancio Ars, ok a norma tassa automobilistica

Redazione 3

Commissione Bilancio Ars, ok a norma tassa automobilistica

Mer, 26/11/2025 - 14:25

Condividi su:

Prosegue il lavoro della commissione Bilancio dell’Ars sulla manovra di stabilità. Approvati stamane le norme in materia di tassa automobilistica regionale e gli interventi in favore degli enti locali. Ritirato invece l’articolo 10 che prevedeva misure di contrasto al disagio sociale con uno stanziamento di un milione di euro. Ieri la commissione aveva approvato le norme sulle liste di attesa nelle aziende sanitarie e ospedaliere e i fondi per il bacino degli ex Pip di Emergenza Palermo e precari. (ANSA). 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta