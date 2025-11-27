Carta identità, nuovo open day a Roma sabato 29 e domenica 30 novembre: cosa fare

(Adnkronos) – Gli Open day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (Cie) continuano nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 novembre, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, XIII (sabato 29), mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 29 che in quella di domenica 30. Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 28 novembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. Orari e indirizzi dei municipi coinvolti sabato 29 novembre: Municipio VI, la sede di Via Duilio Cambellotti n. 11, sarà aperta sabato 29 dalle ore 8.00 alle 16.30; Municipio VII, la sede di Piazza Cinecittà, 11, e quella di via Tommaso Fortifiocca, 71, saranno aperte sabato 29 dalle ore 8.30 alle 16.00; Municipio XIII, la sede di via Aurelia, 470, sarà aperto sabato 29 dalle ore 8.30 alle 13.30. Orari degli ex pit e della sede di via petroselli 52 per le giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre: gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 29 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 30 dalle 8.30 alle 12.30.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)