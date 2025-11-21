Caltanissetta, restauro della Chiesa dell’Assunta: avviato il cantiere da 940mila euro. “Un risultato di grande soddisfazione per la città”

Restauro della Chiesa dell’Assunta: avviato il cantiere da 940mila euro. “Un risultato di grande soddisfazione per la città”

La consegna dei lavori è avvenuta qualche giorno fa, alla presenza di S.E. Licia Messina, prefetto di Caltanissetta, e ha segnato l’avvio del restauro della chiesa di Maria Santissima Assunta, all’interno dell’ex Ospedale Vittorio Emanuele di viale Regina Margherita. Si tratta di un intervento particolarmente atteso, che coinvolge un edificio appartenente al Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno e che rappresenta uno dei luoghi più profondamente legati alla storia e all’identità della città.

Il finanziamento, pari a 940mila euro, è stato richiesto e ottenuto dalla Soprintendenza di Caltanissetta presso la Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell’Interno, all’interno della programmazione 2025-2027 del FEC. La stessa Soprintendenza ha operato come stazione appaltante, aggiudicando l’appalto alla ditta Impresalv s.r.l. di Favara attraverso una procedura negoziata senza bando prevista dal nuovo Codice degli Appalti, mentre il progetto esecutivo porta la firma dell’associazione professionale “Itinera studio associato”. La durata prevista del cantiere è di nove mesi.

La chiesa dell’Assunta è un luogo che racchiude un patrimonio storico di grande rilievo. Custodisce le sepolture della famiglia Moncada e altri monumenti funebri dedicati a benefattori e notabili cittadini che, nei secoli, hanno intrecciato la propria storia con quella dell’ospedale e della città. In passato qui erano conservati anche i grandi dipinti di Padre Fedele da San Biagio e di Fra’ Felice da Sambuca, impreziositi da splendide cornici lignee intagliate, oggi trasferiti al Museo Diocesano per garantirne la migliore tutela.

Proprio durante le indagini preliminari svolte dalla Soprintendenza è emersa una scoperta inattesa: sotto l’attuale pavimentazione è stata rinvenuta una cripta di notevole estensione, testimonianza ulteriore della complessità e del valore storico del sito. Anche questo ambiente sarà oggetto di un attento intervento di consolidamento strutturale e restauro architettonico, così come l’intera chiesa beneficerà di un’articolata opera di recupero. Il programma comprende il consolidamento delle cappelle laterali con la ripresa degli apparati decorativi, il rafforzamento delle murature e delle coloriture della sagrestia, la pulitura e il restauro delle lapidi tombali e dei monumenti funebri con la contestuale lucidatura della pavimentazione, nonché la pulitura e il consolidamento della custodia lignea dell’altare maggiore. È previsto inoltre l’adeguamento dell’impianto elettrico alle norme vigenti e la realizzazione di un sistema antintrusione.

Nel corso della consegna dei lavori, la Soprintendente di Caltanissetta, architetto Daniela Vullo, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. “Il recupero della Chiesa dell’Assunta rappresenta un obiettivo importante per tutto il territorio,” ha dichiarato. “Parliamo di un luogo che custodisce la memoria e la struttura identitaria della città. Intervenire su un bene come questo significa restituire ai cittadini un frammento essenziale della loro storia. È un traguardo che ci riempie di soddisfazione e che premia l’impegno portato avanti nei mesi scorsi per ottenere il finanziamento e avviare il cantiere.”

Con l’apertura dei lavori, Caltanissetta compie un passo decisivo verso la valorizzazione di un patrimonio che appartiene alla sua anima più profonda. La Chiesa dell’Assunta, per anni punto di raccordo tra fede, assistenza e vita comunitaria, potrà tornare a raccontare la sua storia con rinnovata forza e bellezza, arricchita anche dalla riscoperta della cripta che ne amplia ulteriormente il valore culturale.