Caltanissetta. Libri scolastici in comodato d’uso: istanze entro il 15 dicembre e con ISEE fino a 13.000 euro

CALTANISSETTA. La Regione Siciliana comunica che sono stati prorogati i termini per la presentazione della richiesta di comodato d’uso gratuito e semigratuito per gli studenti delle scuole.

La circolare, inoltre, precisa che potranno accedere al beneficio gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, fino a € 13.000,00 (e non inferiore ai € 10.632,95 come precedentemente indicato),

Estesi anche i termini di scadenza per l’inoltro. Le nuove domande, per l’anno scolastico 2025/2026, dovranno essere presentate così come previsto dalla circolare n.15 del 29.08.2025 all’istituzione scolastica frequentata, entro e non oltre il 15 dicembre 2025.

La Regione Siciliana, infine, ricorda che sono valide tutte le domande precedentemente presentate e che tale circolare è riferita soltanto a coloro i quali ancora non hanno presentato richiesta di beneficio.