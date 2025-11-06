Caltanissetta. “IO MIA”: il 25 novembre al Teatro Margherita la voce di forza, consapevolezza e rinascita

Uno spettacolo musicale nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

“IO MIA” è uno spettacolo musicale sul viaggio di una donna che tra abusi, violenze e pressioni psicologiche trova il coraggio di liberarsi e riscrivere la propria storia. Realizzato in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, “IO MIA” si fa voce di forza, consapevolezza e rinascita.

Lo spettacolo nasce dall’idea degli artisti Elisa Scalzo ed Emanuele Maniscalco che, unendo le proprie esperienze e sensibilità, fondano “Palco OpenHub” un collettivo creativo che si propone di contribuire, attraverso la musica e le arti performative, a eventi con obiettivi sociali e di cambiamento.

“IO MIA” è un progetto musicale, della durata di 90 minuti, ispirato alla celebre canzone di Mina “IO SONO MIA” e richiama con forza il diritto all’identità, alla libertà e al rispetto di ogni Donna voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale della Città di Caltanissetta.

Il progetto, per l’elevato valore culturale e sociale è stato patrocinato dalla Presidenza della Regione Siciliana, ARS e Libero consorzio comunale di Caltanissetta.

Partner della Produzione, oltre Palco OpenHub e il Comune di Caltanissetta, sono il Liceo Artistico Regionale “R.Assunto” di Caltanissetta l’associazione Marisa Leo. Quest’ultima, nata in memoria della donna 39enne originaria di Salemi e vittima di femminicidio nel 2023, è una realtà che si impegna, con passione e competenza, nella promozione della cultura del rispetto e nella lotta contro ogni forma di violenza di genere, portando avanti, con energia, il messaggio e l’eredità di Marisa Leo, contribuendo a diffondere consapevolezza e a sostenere le donne nei loro percorsi di rinascita.

Ed è per questo stesso desiderio di estendere a un ampio raggio l’iniziativa che “IO MIA”, al teatro comunale “Regina Margherita” di Caltanissetta, sarà messo in scena – gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria – per ben tre volte tra la sera del 25 e la mattina del 26 novembre.

L’evento serale, in programma dalle ore 21:00 è rivolto a tutti i cittadini che si prenoteranno (fino a capienza massima del teatro) al link https://www.eventbrite.it/e/io-mia-tickets-1891473481099?aff=oddtdtcreator

La Matinèe del 26 Novembre, alle ore 9.00 e alle ore 11.00 è prevista per le scuole della Città.

Sul palco, una band di sette musicisti professionisti, tre cantanti e tre attori daranno vita a una performance intensa e corale, dove musica, teatro e parola si fondono in un’unica, potente testimonianza di arte e consapevolezza.

“IO MIA” nasce da un’idea di Elisa Scalzo ed Emanuele Maniscalco che ne hanno curato la regia e la direzione artistica.

La direzione teatrale e i testi sono stati curati da Giusi Di Dio e Andrea Zimarmani.

In un momento storico in cui la violenza di genere continua a ferire profondamente la nostra società, gli autori hanno voluto utilizzare il linguaggio dell’arte per offrire uno spazio di memoria, consapevolezza e speranza.

L’obiettivo di questa performance teatrale è quella di sensibilizzare le coscienze, in particolare quelle dei più giovani, degli “Uomini” sul tema del rispetto e della dignità della Donna.

Lo spettacolo si articola in tre sezioni, ciascuna rievocativa di una tappa del percorso interiore ed emotivo della donna di fronte all’abuso: La donna che subisce – la fragilità, la paura, il silenzio; La donna che reagisce – la presa di coscienza, il dolore che si trasforma in forza; La donna che rinasce e riscrive la propria storia – la consapevolezza, la libertà, il cambiamento.

Attraverso la musica e la parola, il racconto prende forma e si fa emozione.

I 17 brani scelti dal repertorio della canzone italiana – da “Sei bellissima” e “Donna” di Mia Martini, a “L’amore si odia”, “Vuoto a perdere” di Noemi, fino a “Il peso del coraggio” e “Siamo ancora qui” di Fiorella Mannoia – accompagnano lo spettatore in un viaggio musicale e umano, che parla di dolore, resistenza e rinascita.

Sul palco sarà presente la band composta da Emanuele Maniscalco (batteria), Marco Alessi (chitarra acustica ed elettrica e programmino), Ciccio Grillo (basso), Gaetano Buttigè (pianoforte, tastiere e synth), Miky Giordano (chitarra acustica ed elettrica), Sal Cacciatore (tromba) e Laura Verde (violoncello).

Voci soliste saranno Elisa Scalzo, Roberta Zitelli e Francesca Bongiovanni.

Il filo narrativo è affidato ai monologhi originali scritti dall’attrice Giusi Di Dio, che con la sua penna dà voce a esperienze universali di donne diverse, unite dal desiderio di libertà e dignità. Sul palco l’artista sarà affiancata da Andrea Zimarmani e Giulia Schembri.

Audio & lights project art&spettacoli di Michele Tirrito.

Importante, per la produzione, infine, è stata anche la collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico “Rosario Assunto” di Caltanissetta. La loro presenza arricchisce profondamente il progetto “IO MIA”, conferendogli un valore etico, civile e umano ancora più autentico. Gli studenti, infatti, hanno realizzato opere artistiche sul tema della violenza di genere che verranno esposte nel foyer del Teatro Margherita durante gli eventi del 25 e 26 novembre e visibile a tutti gli spettatori che parteciperanno allo spettacolo musicale. Un contributo creativo fondamentale per dare forza al messaggio del progetto: sensibilizzare, far riflettere e incoraggiare un cambiamento culturale profondo e condiviso partendo dalle scuole.