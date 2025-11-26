Caltanissetta, cuccioli di cane abbandonati su una strada provinciale: salvati da un cittadino e dai Carabinieri

Il senso civico e la responsabilità di un cittadino e il tempestivo intervento dei Carabinieri hanno consentito di salvare diciotto cuccioli di cane abbandonati.

L’episodio si è verificato lungo una strada provinciale del nisseno, ove un cittadino, nel transitare a bordo della propria auto, ha notato un veicolo fermo sul ciglio della carreggiata, e poco distante un uomo intento a scaricare dal cofano alcuni cartoni contenenti cuccioli di cane.

Il giovane in transito non esitava a intervenire prontamente avvicinandosi all’uomo per chiedendogli di desistere e di riprendersi gli animali, riuscendo nel contempo a rilevare il numero di targa del veicolo. Successivamente, ha contattato un noto attivista animalista, che inoltrava la segnalazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Caltanissetta, oltre che sui propri canali social.

Una volta risaliti all’intestatario dell’auto e all’indirizzo dell’abitazione, il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di rinvenire e prendere temporaneamente in custodia i 18 cuccioli; in buono stato di salute, ma bisognosi di cure e assistenza, sono stati affidati ad un’associazione di volontariato.