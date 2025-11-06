Caltanissetta, controlli della Polizia: perquisizioni e sequestri

Nel Capoluogo continuano i controlli disposti dal Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello contro il degrado urbano e la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri i poliziotti della Sezione Volanti, coadiuvati da quelli del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, qui aggregati, hanno identificato 185 persone, 69 delle quali gravate da precedenti di Polizia, controllato 79 veicoli e 26 soggetti sottoposti a misure di prevenzione e arresti domiciliari.

Nel corso dei controlli 3 persone, tra cui un minorenne, sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana e segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. In totale sono state eseguite 9 perquisizioni personali, contestate 12 contravvenzioni al Codice della Strada, con il sequestro di 2 veicoli e il ritiro di 7 patenti di guida e 1 carta di circolazione.