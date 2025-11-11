Caltanissetta, caso Telecontact Center: il presidente Schifani incontra a Roma il ministro Urso

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è a Roma dove nel pomeriggio incontrerà il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per affrontare alcune vertenze occupazionali che interessano l’Isola.

Al centro del confronto vi sono diversi temi di rilievo. Tra questi, la cessazione dell’attività della Cargill di Giammoro (Messina) e il passaggio del ramo d’azienda della Telecontact Center (Gruppo Tim) di Caltanissetta alla Dna Srl, che coinvolgono complessivamente circa mille lavoratori in Sicilia.

Un altro punto chiave riguarda gli investimenti previsti dal programma Step–Fesr 2021/2027, con particolare attenzione all’accordo sulla StMicroelectronics di Catania.