Caltanissetta, allo stadio deposti fiori gialli e rossi in memoria di Marco Tomaselli

Il ricordo di Marco Tomaselli rimane ancora vivo nella memoria di Caltanissetta. Nel corso della mattina di oggi, martedì 26 novembre, anniversario della nascita dell’ex capitano della Nissa, il Comune di Caltanissetta ha voluto omaggiare il calciatore scomparso in un incidente stradale all’età di soli 25 anni. Sono stati deposti dei fiori gialli e rossi, colori sociali della città nonché del club in cui ha militato lo stesso Marco Tomaselli, al centro del rettangolo di gioco dell’omonimo stadio comunale a lui intitolato. Erano presenti l’assessore allo sport Toti Petrantoni, l’assessore all’identità nissena Pier Paolo Olivo, il Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti, i fratelli Giovanna e Fabrizio, il nipote Marco e la cugina Catena Savoia.