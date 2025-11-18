Call center 116117, sopralluogo di Tamajo al Civico di Palermo: «Lavori termineranno a breve, presto ricollocazione degli ex Almaviva»

L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo ha effettuato questa mattina un sopralluogo all’ospedale Civico di Palermo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del nuovo call center 116117, il numero europeo unico per le cure non urgenti, previsto dalla Regione Siciliana e già approvato dal ministero della Salute.

«Si sta procedendo secondo il cronoprogramma stabilito e abbiamo ricevuto garanzie per la fine dei lavori a breve, pensiamo già entro fine mese. Il 116117 sarà un servizio fondamentale che potenzierà l’assistenza territoriale e offrirà risposte rapide e qualificate ai cittadini – dice Tamajo –. Stiamo portando avanti un progetto che rafforza l’intero sistema sanitario regionale e contribuisce ad alleviare la pressione sui pronto soccorso».

Tamajo ha inoltre sottolineato il valore sociale e occupazionale dell’iniziativa: «Il nuovo servizio verrà gestito con l’impiego prioritario degli ex dipendenti di Almaviva. Una concreta opportunità di ricollocazione per operatori già formati e qualificati nel settore. Una scelta del governo Schifani che unisce efficienza, competenza e attenzione verso i lavoratori».