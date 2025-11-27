Bigagli (Bms): “Dopo luspatercept in arrivo nuove molecole in ematologia”

(Adnkronos) – "L'impegno in ematologia di Bristol Myers Squibb è lungo vent’anni, durante i quali abbiamo costruito una leadership basata su 3 pilastri: l'eccellenza scientifica, la collaborazione con la comunità clinica e le associazioni di pazienti e l'attenzione continua alle esigenze di chi vive con malattie ematologiche. Questo impegno ha fatto di noi un leader in ematologia . In questa area terapeutica abbiamo tante altre molecole in sviluppo e altrettante nuove indicazioni, come appena avvenuto per luspatercept". Lo ha detto Alessandro Bigagli, direttore medico di Bristol Myers Squibb Italia, commentando, in un incontro con la stampa organizzato oggi a Roma, l’estensione della rimborsabilità luspatercept anche per i pazienti adulti con anemia dipendente da trasfusioni di sangue, dovuta a sindromi mielodisplastiche a rischio molto basso, basso e intermedio. Si tratta dell'unica terapia ad essersi dimostrata superiore rispetto a epoetina alfa, che per quarant’anni ha rappresentato lo standard di cura. Con l’estensione della rimborsabilità da parte di Aif- Agenzia del farmaco, luspatercept diventa la nuova terapia di prima linea in questi pazienti. Questo impegno, "ci ha permesso di ridisegnare il paradigma terapeutico in tante malattie gravi ematologiche – continua Bigagli – come le leucemie, i linfomi, il mieloma multiplo – per il quale abbiamo recentemente commercializzato la prima terapia Car-T – le beta talassemie e le sindromi mielodisplastiche". Alla luce dei risultati ottenuti, "il futuro sarà ricco di nuove molecole e indicazioni – conclude – perché sviluppate tenendo sempre presenti le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie, cercando di migliorarne la qualità di vita e la sopravvivenza e continuando, al tempo stesso, a collaborare con i clinici e con le associazioni pazienti".

