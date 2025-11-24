Salute

Belve domani su Rai2, gli ospiti e l’omaggio a Ornella Vanoni

AdnKronos

Lun, 24/11/2025 - 14:40

(Adnkronos) – Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini sono gli ospiti di Belve nella puntata del programma condotto da Francesca Fagnani e in onda domani, 25 novembre, alle 21.20 su Raidue. Con Colombari e Magnini, ampio spazio ai concorrenti di Ballando con le stelle. La trasmissione si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni, morta venerdì 21 novembre all'età di 91 anni. Prevista ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. 
