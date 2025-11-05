Aeroporti, da aprile 2026 nuovo volo Palermo-Parigi Orly con Volotea

Volotea amplia il proprio portfolio di collegamenti disponibili da Palermo: dal 3 aprile 2026 il vettore volerà alla volta di Parigi Orly, con frequenza settimanale ogni venerdì e un’offerta complessiva di quasi 10.000 posti in vendita. Da Palermo sono già disponibili le rotte Volotea verso Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Lourdes, Nantes, Strasburgo e Tolosa. “Con l’introduzione della rotta per Parigi Orly confermiamo il nostro impegno nel rafforzare la connettività internazionale da Palermo, offrendo ai passeggeri ulteriori opportunità di viaggio comode e dirette – ha affermato Valeria Rebasti, International market director di Volotea -. Questo collegamento si inserisce all’interno di una strategia più ampia volta a supportare il turismo outgoing e incoming, contribuendo allo sviluppo economico e culturale del territorio siciliano”. “Il nuovo collegamento Palermo-Parigi Orly rafforza la nostra connettività internazionale e conferma il ruolo strategico dell’aeroporto Falcone e Borsellino come hub del Mediterraneo – ha commentato Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo-. La partnership con Volotea testimonia la fiducia nel potenziale di crescita di Palermo e nella strategia che stiamo attuando per valorizzare gli asset aeroportuali e sostenere lo sviluppo turistico ed economico del territorio”.