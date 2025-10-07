Salute

Via libera dell’ARS al deputato supplente

Via libera dell’ARS al deputato supplente. L’Assemblea regionale siciliana, a scrutinio segreto, ha espresso parere favorevole al disegno di legge nazionale che modifica lo Statuto speciale per introdurre la figura del deputato supplente. L’Aula ha approvato con 37 voti a favore e 28 contrari. Il provvedimento dovrà ora essere esaminato e approvato in doppia lettura da Camera e Senato. La norma prevede che il primo dei non eletti subentri al deputato o consigliere regionale nominato assessore dal Presidente della Regione, in considerazione dell’incompatibilità tra i due incarichi. Il parere dell’ARS era obbligatorio, sebbene non vincolante. Soluzioni analoghe sono già adottate in altri Consigli regionali.

