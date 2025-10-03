Sicilia. Formazione, Turano: «Piattaforma Avviso 7 ha funzionato. Presentate istanze per 200 mln a fronte di 60 mln messi a bando»

«Non c’è stato alcun intoppo, la piattaforma per le domande dell’Avviso 7 ha funzionato come previsto. Sono state presentate istanze di finanziamento per circa 200 milioni di euro, a fronte di 60 milioni messi a bando. Sono state coperte tutte le province e le aree tematiche che l’assessorato ha individuato. Finalmente, si finanzia la domanda proveniente del mercato del lavoro regionale per rispondere ai bisogni occupazionali della Sicilia». Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano.