San Cataldo, l’assessore all’Ambiente Carmelo Zimarmani aderisce al movimento Controcorrente di La Vardera

L’assessore all’Ambiente di San Cataldo, Carmelo Zimarmani entra a far parte di Controcorrente Lottare X Restare. Il componente della giunta del primo cittadino del comune nisseno, Gioacchino Comparato, è stato presentato a tutti i pionieri del movimento fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, lo scorso 17 ottobre, durante un incontro che si è tenuto proprio a San Cataldo.

“La nostra crescita – ha detto il deputato regionale Ismaele La Vardera – continua senza sosta. Zimarmani ha avuto modo di conoscere la famiglia di Controcorrente che per l’occasione è venuta proprio nella sua comunità. Sono sicuro che il suo innesto potrà fare bene a tutto il movimento. Questa è la conferma che siamo attrattivi, ora non ci resta che continuare il nostro percorso, consapevoli del fatto che Zimarmani ci darà una grande mano nella creazione della struttura necessaria che ci vedrà protagonisti alle prossime elezioni nel suo comune. Ne approfitto anche per ringraziare il sindaco Giocchiano Comparato che è venuto per dare un saluto a tutto il Movimento dentro l’incontro”.

“La mission – ha continuato il neo assessore di Controcorrente, Carmelo Zimarmani – sarà quella di estendere il lavoro che sto facendo per la mia comunità, in tutto il territorio della provincia. Amo la mia terra e sono sicuro che grazie a La Vardera e al suo movimento potremmo dare una spinta maggiore. L’entroterra siciliano merita di essere valorizzato e so di essere entrato nel posto giusto”.