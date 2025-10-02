Progetto “Alla scoperta dell’ippoterapia” . Gli alunni del “G.Galilei-A.Di Rocco visitano la struttura “Amici del Cavallo” di San Cataldo

Le alunne e gli alunni dell’Istituto Scolastico “G.Galilei-A.Di Rocco”, Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale sezione 1 K, sito presso la Sede distaccata di via Cairoli di Caltanissetta, dopo avere studiato l’approccio terapeutico che utilizza il movimento del cavallo per migliorare la salute fisica, mentale ed emotiva delle persone con disabilità o disturbi specifici, hanno svolto le attività pratiche, relative al progetto “Alla scoperta dell’ippoterapia”, consistenti in esperienza equestre, laboratori sulla biodiversità e fattoria didattica, come previste nel PTOF.

Tali attività pratiche sono state svolte in data 2 ottobre 2025 presso la struttura “Amici del Cavallo” di San Cataldo dove gli alunni, seguiti dalle docenti Prof.ssa Difrancesco e Prof.ssa Nanfara, hanno potuto provare i benefici dell’ippoterapia sperimentando come andando a cavallo si favorisca la crescita dell’autostima, dell’umore positivo e della motivazione.

Successivamente gli alunni hanno svolto laboratori di metodologie operative sulla conoscenza della biodiversità verificando la lievitazione delle varie tipologie di farine e la conseguente attività di panificazione.

Nella struttura, inoltre, gli alunni hanno potuto apprezzare la fattoria didattica ricca di animali di varie specie.

In questo modo gli alunni hanno acquisito conoscenze non solo sui servizi presenti nel territorio, ma anche come le attività fisiche e sportive siano mezzi educativi e di animazione sociale.