Palermo, Francesco Tomasino nominato coordinatore provinciale Giovani DC

PALERMO – Francesco Tomasino è stato nominato coordinatore Giovani DC
per la provincia di Palermo. La nomina gli è stata conferita dall’on.
Carmelo Pace, segretario organizzativo della DC e da Giuliano Settimo,
segretario regionale Giovani.
“Assumo questo incarico con entusiasmo e con la consapevolezza che oggi,
più che mai, è necessario ricostruire un legame autentico tra i giovani
e la politica – dichiara Francesco Tomasino -. Negli ultimi anni la
politica ha purtroppo assunto, agli occhi di molti, i tratti
dell’incompetenza, dell’inappropriatezza e della superficialità. È tempo
di invertire questa tendenza. Riavvicinare i ragazzi alla politica
significa restituire loro la fiducia nei valori, nei principi e
nell’impegno civile. Bisogna dimostrare che competenza, educazione,
istruzione, legalità e trasparenza sono la chiave per costruire una
Politica con la “P” maiuscola, libera da compromessi e guidata
dall’interesse collettivo. Nei prossimi mesi incontrerò ragazze e
ragazzi di tutti i Comuni della provincia di Palermo, per creare insieme
una struttura organizzativa provinciale che faccia riferimento a soli
giovani e, al tempo stesso, per ascoltare le loro idee, i loro sogni e
le loro difficoltà. Sono convinto che la differenza tra giovani e adulti
stia nel fatto che i grandi custodiscono idee, ma i giovani le
producono. Per questo il mio obiettivo sarà trasformare l’energia e le
proposte dei ragazzi in azione politica e amministrativa concreta. Serve
oggi più che mai una nuova classe dirigente, formata da persone mosse da
sani principi – educazione, responsabilità, legalità, umanità, senso
civico – capaci di coltivarli e conservarli nel tempo, e mantenerli come
guida di un percorso Politico sano. Un ringraziamento particolare al
segretario nazionale Totò Cuffaro, all’on. Carmelo Pace e a Giuliano
Settimo per la fiducia nei miei confronti”.
“Francesco Tomasino, come tutti i giovani che si avvicinano al nostro
partito, rappresenta una risorsa – dichiara l’on. Carmelo Pace -. La
Democrazia Cristiana ha scelto di rendere protagonisti i ragazzi e le
ragazze perché attraverso le loro idee e il loro impegno diretto in
politica possono porre le basi per un futuro migliore per l’intera
comunità”.
“Caro Francesco, ti affido il compito di unire, ispirare e coinvolgere i
giovani della nostra provincia, costruendo insieme a loro un nuovo
percorso di speranza e partecipazione – dichiara Giuliano Settimo -.
Come ricordava Alcide De Gasperi, ‘Un politico guarda alle prossime
elezioni, uno statista alle prossime generazioni’. Sono certo che saprai
guardare lontano, con l’anima del servitore della comunità”.