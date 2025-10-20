Palermo, Francesco Tomasino nominato coordinatore provinciale Giovani DC

PALERMO – Francesco Tomasino è stato nominato coordinatore Giovani DC

per la provincia di Palermo. La nomina gli è stata conferita dall’on.

Carmelo Pace, segretario organizzativo della DC e da Giuliano Settimo,

segretario regionale Giovani.

“Assumo questo incarico con entusiasmo e con la consapevolezza che oggi,

più che mai, è necessario ricostruire un legame autentico tra i giovani

e la politica – dichiara Francesco Tomasino -. Negli ultimi anni la

politica ha purtroppo assunto, agli occhi di molti, i tratti

dell’incompetenza, dell’inappropriatezza e della superficialità. È tempo

di invertire questa tendenza. Riavvicinare i ragazzi alla politica

significa restituire loro la fiducia nei valori, nei principi e

nell’impegno civile. Bisogna dimostrare che competenza, educazione,

istruzione, legalità e trasparenza sono la chiave per costruire una

Politica con la “P” maiuscola, libera da compromessi e guidata

dall’interesse collettivo. Nei prossimi mesi incontrerò ragazze e

ragazzi di tutti i Comuni della provincia di Palermo, per creare insieme

una struttura organizzativa provinciale che faccia riferimento a soli

giovani e, al tempo stesso, per ascoltare le loro idee, i loro sogni e

le loro difficoltà. Sono convinto che la differenza tra giovani e adulti

stia nel fatto che i grandi custodiscono idee, ma i giovani le

producono. Per questo il mio obiettivo sarà trasformare l’energia e le

proposte dei ragazzi in azione politica e amministrativa concreta. Serve

oggi più che mai una nuova classe dirigente, formata da persone mosse da

sani principi – educazione, responsabilità, legalità, umanità, senso

civico – capaci di coltivarli e conservarli nel tempo, e mantenerli come

guida di un percorso Politico sano. Un ringraziamento particolare al

segretario nazionale Totò Cuffaro, all’on. Carmelo Pace e a Giuliano

Settimo per la fiducia nei miei confronti”.

“Francesco Tomasino, come tutti i giovani che si avvicinano al nostro

partito, rappresenta una risorsa – dichiara l’on. Carmelo Pace -. La

Democrazia Cristiana ha scelto di rendere protagonisti i ragazzi e le

ragazze perché attraverso le loro idee e il loro impegno diretto in

politica possono porre le basi per un futuro migliore per l’intera

comunità”.

“Caro Francesco, ti affido il compito di unire, ispirare e coinvolgere i

giovani della nostra provincia, costruendo insieme a loro un nuovo

percorso di speranza e partecipazione – dichiara Giuliano Settimo -.

Come ricordava Alcide De Gasperi, ‘Un politico guarda alle prossime

elezioni, uno statista alle prossime generazioni’. Sono certo che saprai

guardare lontano, con l’anima del servitore della comunità”.