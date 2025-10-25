Palermo, apertura svincolo Brancaccio. Schifani: «No polemiche, ma fatti»

«Siamo al governo da circa tre anni, per cui trentotto anni di ritardi non mi appartengono. Siamo qui per testimoniare che alla fine, se si riesce a fare qualcosa, non è merito del sottoscritto, ma dell’impegno di tanti. A me non interessano le polemiche, ma i fatti. Quello che stiamo cercando di fare in questi anni di governo». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando all’apertura dello svincolo autostradale Brancaccio-Forum Porta Sud, a Palermo.

«Il completamento di quest’opera – ha aggiunto Schifani – è un risultato che arriva dopo un percorso lungo e complesso. La Regione in passato ha fatto la propria parte, finanziando i primi due lotti dell’opera all’inizio degli anni Duemila. Adesso il Comune e l’Anas hanno lavorato nell’interesse dei cittadini. È un esempio di come, pur tra difficoltà e ritardi, la continuità amministrativa e la collaborazione tra istituzioni possano comunque portare a risultati concreti per il territorio, in questo caso per la mobilità nell’area orientale di Palermo».