Oltre 6 milioni per le strade del Nisseno: Burgio (Lega) esulta, “Il Sud non è dimenticato”

Arrivano oltre 6 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete stradale provinciale di Caltanissetta. A darne notizia è il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier, Leonardo Burgio, che parla di “risultato concreto frutto del lavoro del ministro Matteo Salvini e della Lega, segno di una attenzione reale verso la Sicilia e il Sud”.

La cifra destinata al territorio nisseno è esattamente di 6.259.643,74 euro e rientra in un maxi stanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che distribuirà in tutta Italia 1 miliardo di euro, di cui 93 milioni complessivi alla Sicilia.

“Chi sostiene che la Lega non guarda al Mezzogiorno – dichiara Burgio – ripete solo un luogo comune superato. Oggi arrivano risorse vere ai nostri territori, che serviranno a rendere le strade più sicure, a migliorare la mobilità e a rilanciare lo sviluppo locale. Non si tratta di annunci o passerelle, ma di risultati tangibili che porteranno benefici diretti ai cittadini, alle imprese, al turismo e all’economia del Nisseno”.

Sulla stessa linea anche il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia, che ha precisato la ripartizione delle somme provincia per provincia: Agrigento 8.088.526,79 euro; Caltanissetta 6.259.643,74; Catania 16.442.729,87; Enna 5.512.581,13; Messina 16.978.932,94; Palermo 17.088.440,35; Ragusa 5.715.182,20; Siracusa 8.970.915,25; Trapani 8.602.004,24.

Un intervento che, secondo Burgio, rappresenta “una boccata d’ossigeno dopo anni di abbandono e mancati investimenti” e che “rafforza la capacità delle province siciliane di garantire infrastrutture moderne, con ricadute positive anche sul tessuto economico”.

“Dalle parole ai fatti – conclude Burgio – la Lega mantiene gli impegni. Mentre altri parlano o cercano alibi, noi lavoriamo, portiamo risorse e costruiamo soluzioni. Per Caltanissetta è solo l’inizio: continueremo a batterci affinché il territorio abbia il ruolo che merita all’interno di una Sicilia che vuole e può crescere”.