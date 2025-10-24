Nicola Catania nominato subcommissario per la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia

L’ex deputato all’Ars ed ex sindaco della cittadina trapanese di Partanna, Nicola Catania, è stato nominato subcommissario per la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia. La nomina porta la firma del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nell’Isola. Quattro gli obiettivi indicati nel decreto di nomina: esecuzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (stralcio urbani); esecuzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (stralcio speciali); iter approvativo definitivo del Piano delle bonifiche; rapporti con le Srr in merito all’attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Catania, che la cui elezione all’Ars nel novembre 2024 fu annullata definitivamente dalla Corte di cassazione per ineleggibilità (al suo posto giunse a Sala d’Ercole il primo dei non eletti in FdI, Giuseppe Bica), andrà ad occuparsi anche del dossier termovalorizzatori: i due impianti sorgeranno a Palermo e Catania. L’incarico di subcommissario scadrà il 22 febbraio 2026, in concomitanza con la scadenza del commissariamento, ma potrà essere rinnovato.