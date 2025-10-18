“Le 5 Generazioni”, in mostra 60 anni di arte in Sicilia: appuntamento il 19 ottobre

Restituire spazio e voce a protagonisti dell’arte siciliana che, pur avendo profondamente influenzato i movimenti artistici nazionali e internazionali, sono rimasti spesso ai margini della narrazione ufficiale, dando anche opportunità agli artisti emergenti. È uno degli obiettivi de ‘Le 5 Generazioni – Sicilia Oggi’, manifestazione che unisce tre luoghi simbolo dell’arte contemporanea siciliana: l’Atelier sul Mare di Reitano, il Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina e Palermo. Sessant’anni di arte siciliana, dai maestri della neoavanguardia alle nuove generazioni, con un focus specifico per ogni tappa. Il 19 ottobre si inaugura con ‘Le 5 Generazioni’ la riapertura e rigenerazione del ‘Giardino’ a Villa Margi (Reitano, Messina), nuova sede dell’Atelier sul Mare, ribattezzato ‘Asteroide 20049 Antonio Presti’. Nuovo spazio espositivo con installazioni inedite e presenze di rilievo come Lorenzo Reina, il ‘pastore scultore’ del Teatro di Andromeda, insieme con Francesco Carbone, Giusto Sucato e a giovani artisti emergenti. Al centro c’è l’idea di mentorship e dialogo tra generazioni, concepita fin dalla nascita del format alla fine degli anni ’80 da un’intuizione di Gabriele Gulotta (direttore artistico) e Croce Taravella. Un ponte vivo tra memoria e futuro, tra maestri dell’arte contemporanea, artisti emergenti e giovani delle accademie. Dopo l’opening di Villa Margi, la manifestazione proseguirà l’8 novembre al Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina (Trapani), con un focus dedicato agli anni ’60 e ’70, a Francesco Carbone e ai movimenti sperimentali siciliani, per concludersi nei primi mesi del 2026 a Palermo con la grande collettiva ‘Sicilia Oggi’ che ospiterà oltre 150 artisti tra maestri e nuove leve. La manifestazione è promossa dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana. Gli eventi sono a ingresso gratuito.