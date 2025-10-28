Imprenditore arrestato per usura nel Palermitano, tassi di interesse oltre il 100%

Tassi di interessi superiori al 100%. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Corleone, nel Palermitano, hanno arrestato un imprenditore incensurato di 37 anni per usura. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese. Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta tra giugno 2024 e luglio 2025, scaturita da una segnalazione da parte dell’associazione antiracket Addiopizzo e dalla denuncia sporta dal titolare di un esercizio commerciale di Corleone. Le indagini, condotte attraverso intercettazioni telefoniche, accertamenti bancari e testimonianze, hanno permesso di ricostruire numerose condotte di natura usuraria che sarebbero state commesse dall’indagato tra il 2022 ed il 2024 nei confronti della vittima. In particolare, l’arrestato, in cambio di prestiti, avrebbe preteso interessi percentuali superiori al 100%, percepiti in contanti, oppure tramite l’incasso di assegni, e ancora, con l’acquisto a prezzo irrisorio di un immobile, nonché attraverso la concessione a titolo gratuito di un esercizio commerciale. Nel corso dell’indagine è stata anche identificata un’altra vittima. Nei confronti dell’indagato, che si trova nel carcere di Termini Imerese, è stato emesso anche un decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca.