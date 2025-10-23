Finanziamenti regionali per San Cataldo-Scalo, il Sindaco Tesauro: “Una spinta per la crescita di tutto il territorio di Caltanissetta”

Il finanziamento di 2 milioni 312 mila euro per San Cataldo-Scalo si aggiunge a quello di 2 milioni e 921 mila euro precedentemente ottenuto per la zona Calderaro

La Giunta della Regione Siciliana, all’interno della programmazione FSC 2021/2027 ha stanziato ulteriori finanziamenti da destinare al Comune di Caltanissetta e finalizzati a progetti per la riqualificazione della rete viaria e dell’impianto di illuminazione pubblica per il miglioramento dell’efficientamento energetico all’interno dell’agglomerato di San Cataldo-Scalo.

“Avevamo chiesto al Governo regionale un importante impegno per il nostro territorio al fine di supportare, con azioni tangibili, degli interventi strutturali inderogabili e indispensabili per la crescita industriale e lo sviluppo economico dell’intero territorio” ha spiegato il sindaco Walter Tesauro.

Opere strategiche per migliorare le condizioni di efficienza, funzionalità e sicurezza che necessitavano nei due principali agglomerati industriali del Comune di Caltanissetta. Un’istanza che è stata compresa e accolta con due finanziamenti importanti. Il primo, già stanziato per la zona Calderaro, dell’importo di 2 milioni e 921 mila euro, e il secondo, appena stanziato per San Cataldo-Scalo, ammonta a 2 milioni 312 mila euro.

“Ringraziamo l’onorevole Michele Mancuso, per essersi interessato a garantire che queste nostre istanze fossero adeguatamente valutate alla Regione e, contestualmente, siamo riconoscenti con l’assessore Edy Tamajo e l’intera Giunta Regionale per aver approvato i progetti – ha concluso il sindaco -. La riqualificazione della zona San Cataldo – Scalo, di competenza del Comune di Caltanissetta, porterà benefici alle tante attività che operano in quel territorio permettendo una crescita economica dell’agglomerato e dell’intero indotto commerciale”.

Si tratta, infatti, di oltre 5 milioni di euro che consentiranno di riqualificare l’area proseguendo in un percorso di sviluppo capace di rendendola sempre più solida per le attività attualmente presenti e attrattiva per nuovi investimenti.