Contrasto a reati ambientali e abusi edilizi, 2 denunce nel Ragusano

Prosegue il contrasto ai reati in materia ambientale ed edilizia da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Ragusa, anche con attività finalizzate a individuare e impedire il fenomeno delle cosiddette ‘fumarole’. A Scoglitti, frazione marinara di Vittoria, i militari hanno denunciato un 37enne, sorpreso a incendiare un ingente quantitativo di rifiuti, tra cui plastica, legno e scarti della lavorazione agricola derivati dall’attività della propria azienda. Nella stessa occasione, è stata sottoposta a sequestro preventivo un’area, soggetta a vincolo paesaggistico, estesa per circa 20.000 metri quadrati e pertinente all’azienda agricola di un 36enne albanese, all’interno della quale l’uomo, privo di ogni autorizzazione, stava effettuando dei lavori di sbancamento per la realizzazione di un impianto serricolo. Al termine delle verifiche i militari, tenuto conto della flagranza cui erano stati colti entrambi, li hanno denunciati rispettivamente per abbandono e illecita combustione di rifiuti e abusivismo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.