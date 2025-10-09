Caltanissetta. “Turi Ferro”: prosegue la campagna abbonamenti. Al via il 29 novembre con Enrico Guarneri

Continua con successo la campagna abbonamenti per la rassegna

teatrale nazionale “Turi Ferro” firmata dal direttore del Teatro Stabile

Nisseno Giuseppe Speciale. Rassegna Teatrale Nazionale

autofinanziata e quindi senza nessun contributo da parte

dell’amministrazione comunale. La rassegna teatrale nazionale

“Turi Ferro” si terrà al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta dal

29 novembre 2025 al 26 maggio 2026.

Una stagione teatrale ricca di emozioni, grandi nomi e spettacoli di

altissimo livello.

Sei appuntamenti imperdibili che coniugano tradizione, comicità,

riflessione e intensità interpretativa.



La stagione prenderà il via sabato 29 novembre 2025 con

“L’Avaro” di Molière per la regia di Guglielmo Ferro. Un classico

senza tempo interpretato da Enrico Guarneri, capace di restituire al

pubblico tutta la forza satirica e la modernità di quest’opera.

Giovedì 18 dicembre 2025, sarà la volta di “Perfetti

sconosciuti” scritto e diretto da Paolo Genovese con Paolo

Calabresi. Pièce ispirata al celebre film che mette a nudo i segreti,

le ipocrisie e le fragilità delle relazioni contemporanee.

Il nuovo anno teatrale della rassegna “Turi Ferro” si aprirà lunedì 12 gennaio 2026 con “Vasame” di Marisa Laurito e la regia di

Massimo Venturiello. Uno spettacolo intenso ed emozionante che

vede protagonisti la stessa Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello,

in un viaggio tra musica e parole che celebra Napoli e l’amore.

Mercoledì 25 marzo 2026 salirà sul palco del Teatro

Margherita Biagio Izzo con “L’arte della truffa” di T. Fornari,

A. Maia, V. Sinopoli e A. Fornari per la regia di Augusto Fornari.

Una commedia brillante che unisce ritmo, ironia e divertimento.

Si prosegue domenica 12 aprile 2026 con un nuovo

appuntamento insieme a Enrico Guarneri in “40 ma non li

dimostra” di Peppino e Titina De Filippo per la regia di Plinio

Milazzo. Una commedia che gioca con le illusioni dell’età e il tempo

che passa

A chiudere la stagione martedì 26 maggio 2026 sarà “Il

Piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello e la regia di Guglielmo Ferro

portato in scena da Pippo Pattavina. Un classico che indaga con

finezza e profondità le contraddizioni dell’animo umano.

Una rassegna che si annuncia variegata e prestigiosa, capace di

soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo, tra grandi autori della

tradizione e commedie moderne che raccontano con leggerezza

e intelligenza la nostra società.

Biglietti e abbonamenti sono disponibili presso la segreteria

dell’Oasi della Cultura in Via Federico de Roberto da Lunedì a

Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 ;

393 9493811 – 351 7888512

Vendita online: caltanissetta.stagioneteatrale.com ;

LIVETICKET