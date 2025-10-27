Caltanissetta. Roberta Bocca e Ivo Cigna: “Rischio incidente sulla SP5, strada buia e pericolosa”. Il PD chiede interventi urgenti

Caltanissetta. Bocca e Cigna: “Rischio incidente sulla SP5, strada buia e pericolosa”. Il PD chiede interventi urgenti

Caltanissetta. Il Partito Democratico attraverso le figure di Roberta Bocca, responsabile Organizzazione e Ivo Cigna, responsabile Ambiente, con una nota, indirizzata anche al Prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, e al Presidente del Libero Consorzio di Caltanissetta e sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, segnala “l’elevato e imminente rischio di incidente che si può realizzare lungo la SP5 di Caltanissetta”. In particolare, si legge nella nota, all’interno della quale è allegato il link di un breve video realizzato la domenica sera del 19 ottobre, nel tratto compreso tra il Bivio Minichelli e l’ingresso del C.A.R.A. – Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Pian del Lago.

“Questo tratto di quasi 600 metri di strada è completamente al buio nelle ore notturne – scrivono – ed è in particolare frequentato dai migranti del C.A.R.A., per farvi ritorno a piedi, in monopattino e in bici – prosegue -. Per i pedoni esiste, su un solo lato stradale e per circa 500 metri (su 600 metri), una banchina pedonale non illuminata; con il risultato che i primi 100 metri, a partire dal Bivio Minichelli, sono assolutamente sprovvisti di percorso pedonale.”

Continuano: “Per i fruitori di monopattini e bici non esiste invece, lungo l’intero tratto, alcuna delimitazione e protezione. I migranti che fanno rientro al C.A.R.A., su questa strada buia, nelle ore serali e con mezzi di locomozione quasi sempre privi di faretti di illuminazione, risultano poco o per nulla visibili. Per quanto detto – concludono – vi preghiamo di attenzionare con urgenza questo problema, al momento anche con interventi provvisionali (in attesa di quelli strutturali che richiederanno più tempo), ciò con l’esclusivo fine di evitare il rischio incidente alle persone che utilizzano questa strada per muoversi da e verso il nostro capoluogo.”

Il link del video allegato: https://drive.google.com/file/d/1a0dDheNM_LvIpC5jsf7xnTqfkex4k8Yp/view?usp=sharing