Caltanissetta. Risvegliata dal coma la 19enne di Piazza Armerina che si era lanciata dall’auto in corsa dopo un litigio con il fidanzato

È stata risvegliata dal coma farmacologico la diciannovenne di Piazza Armerina ricoverata nel reparto di rianimazione del Sant’Elia di Caltanissetta a causa di una grave emorragia cerebrale dovuta a un trauma cranico e che lo scorso venerdì si sarebbe lanciata dall’auto in corsa del fidanzato con il quale avrebbe litigato. L’incidente è avvenuto in una strada del quartiere Casalotto di Piazza Armerina e la giovane durante il litigio con il fidanzato avrebbe voluto scendere dalla vettura ma il fidanzato le avrebbe detto “no, aspetta, ti accompagno a casa…”, e in quel momento con l’auto in movimento la diciannovenne avrebbe aperto lo sportello e si sarebbe gettata sull’asfalto battendo la testa. La diciannovenne era stata soccorsa e portata in ambulanza dapprima all’ospedale Chiello di Piazza Armerina, successivamente dopo che una tac aveva evidenziato la presenza di un’emorragia cerebrale la giovane era stata intubata e trasferita in elisoccorso al nosocomio Nisseno dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico.