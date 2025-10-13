Caltanissetta. Pietrarossa Academy and Music Festival: questa sera al Teatro Margherita il pianoforte del M° Maurizio Baglini

CALTANISSETTA – Prosegue il cammino di eccellenza del Pietrarossa Academy and Music Festival, promosso dal Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta.

Dopo l’entusiasmo e il successo del concerto dei Giovani Talenti Flautisti con la docente M° Lucrezia Vitale, il solista M° Nicola Mazzanti e la direzione del M° Paolo Totti, il Festival torna questa sera, lunedì 13 ottobre, con un nuovo e attesissimo appuntamento dedicato al pianoforte.

Protagonista sul palco del Teatro Regina Margherita sarà il M° Maurizio Baglini, pianista di fama internazionale, considerato uno degli interpreti più rappresentativi della scena contemporanea. Definito da molti “il principe della polifonia”, Baglini è capace di unire tecnica virtuosistica e sensibilità poetica in un linguaggio musicale che emoziona e coinvolge.

Nato a Pisa il 4 marzo 1975, si è imposto giovanissimo vincendo, a soli ventiquattro anni, il prestigioso concorso World Music Piano Master di Montecarlo. Nel corso della sua carriera ha tenuto oltre milleduecento concerti come solista, esibendosi in alcune delle più importanti sale del mondo: dal Teatro alla Scala di Milano al Kennedy Center di Washington, dal Maggio Musicale Fiorentino ai principali teatri europei, asiatici e americani.

Dal 2008 promuove il progetto “Inno alla gioia”, con cui porta in tutto il mondo la Nona Sinfonia di Beethoven nella trascrizione per pianoforte di Liszt. È fondatore e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival, svolge attività didattica in Italia e in Francia ed è dal 2015 Ambasciatore Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Baglini è un artista eclettico e innovatore, capace di trasformare il pianoforte in una tavolozza di emozioni: le sue dita scorrono sui tasti alternando leggerezza e potenza, poesia e virtuosismo, dando vita a un racconto musicale che parla direttamente al cuore di chi ascolta.

L’appuntamento è fissato per questa sera, lunedì 13 ottobre, alle ore 19:30, presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il Pietrarossa Academy and Music Festival continua così il suo percorso di valorizzazione dei giovani talenti e di promozione della cultura musicale nel territorio, confermandosi tra le iniziative più prestigiose e partecipate del panorama culturale nisseno.