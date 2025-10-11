Caltanissetta. Omicidio fratelli La Monaca: una condanna

La corte di assise di appello di Caltanissetta ha condannato a 16 anni e 8 mesi di reclusione il pastore romeno Florin Scurtu per l’omicidio dei fratelli Calogero e Filippo La Monaca, di 76 e 74 anni, originari di Canicatti’, uccisi nelle campagne di Deliella nel giugno del 2020. I giudici hanno parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva inflitto all’imputato 25 anni di carcere. Il duplice delitto, rimasto senza un movente certo, potrebbe essere scaturito da una lite per questioni di pascolo. Le vittime, due imprenditori agricoli in pensione, furono colpite a sassate e poi date alle fiamme insieme alla loro Land Rover. Scurtu venne individuato grazie a tracce di sangue e al dna e in un primo momento aveva confessato, salvo poi dichiararsi estraneo ai fatti. Furono le sorelle delle vittime, costituite parte civile, ad allertare i soccorsi dopo aver udito un’esplosione provenire dalla fattoria. (AGI)