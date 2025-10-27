Caltanissetta, l’Amministrazione Tesauro interviene sul caso Telecontact: “Serve chiarezza e tutela per i dipendenti”

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, guidata dal sindaco Walter Tesauro, segue con particolare attenzione le notizie relative alla possibile cessione della società Telecontact, del gruppo TIM, che coinvolge il call center nisseno e i suoi quasi quattrocento dipendenti.

Il Comune esprime vicinanza e preoccupazione per una vicenda che rischia di avere importanti ripercussioni sul tessuto economico e sociale della città, già messo a dura prova negli ultimi anni.

“L’Amministrazione – afferma il sindaco Tesauro – farà in modo di avere piena contezza della situazione, che rischia di mettere a repentaglio il lavoro e di generare incertezza tra tanti giovani e meno giovani che da anni operano con professionalità all’interno di questa importante realtà legata a Telecom. È nostro dovere comprendere fino in fondo cosa stia accadendo e garantire la massima attenzione istituzionale alla tutela dei lavoratori e delle loro famiglie.”

Il Comune di Caltanissetta si impegnerà affinché la questione venga affrontata con tempestività e senso di responsabilità, tutelando i livelli occupazionali e salvaguardando il futuro dei lavoratori.