Caltanissetta. La consigliera Petitto scrive all’assessore regionale Faraoni: “Urgono finanziamenti per l’acquisto degli ausili ortopedici”

CALTANISSETTA. La consigliera comunale e provinciale di Caltanissetta e coordinatrice di Area Civica, Annalisa Petitto, scrive una nota all’assessore regionale alla Salute, Daniela Faroni, sollecitando l’erogazione dei finanziamenti regionali all’ASP di Caltanissetta finalizzati agli ausili e supporti ortopedici di cui necessitano diversi cittadini nisseni. Inoltre, nella nota si legge che “il dirigente generale Salvatore Ficarra impedisce ogni confronto tra la Commissione Sanità del Comune e i responsabili medici e amministrativi dell’Asp di Caltanissetta.” Di seguito la nota.

“Nella giornata odierna la consigliera comunale e provinciale di Area Civica, Annalisa Petitto, ha inoltrato una nota direttamente all’Assessore Regionale alla Salute Daniela Faraoni affinché solleciti l’erogazione dei finanziamenti regionali all’ASP di Caltanissetta finalizzati agli ausili e supporti ortopedici di cui necessitano diversi cittadini nisseni.

La consigliera riferisce che: “Da quanto riferito da diversi cittadini nisseni che necessitano di ausili e supporti ortopedici di varia natura, già autorizzati dai rispettivi medici, si è preso atto che la competente ASP di Caltanissetta riferisce loro che mancherebbero i fondi regionali necessari a finanziare le nuove pratiche, esitate fino all’agosto del 2025. Tali supporti ortopedici sono indispensabili per la vita quotidiana degli aventi diritto.”

La Petitto, con la predetta nota, non perde occasione per evidenziare che la sua richiesta viene indirizzata direttamente all’Assessore in persona atteso l’atteggiamento di totale chiusura dell’attuale Dirigente Generale dell’ASP di Caltanissetta, Salvatore Ficarra, nei confronti della Sesta Commissione Consiliare Permanente di Caltanissetta, competente in materia di sanità e di rapporti con l’ASP e l’ospedale Sant’Elia, di cui la Petitto è componente.

“Il Dirigente Generale – denuncia Annalisa Petitto – non autorizza alcuna interlocuzione verbale e scritta della Commissione Consiliare con dirigenti medici e amministrativi, facendo leva sul Dlgs 502/92 che individua il Sindaco di Caltanissetta come suo unico interlocutore. Nessuno dei precedenti Dirigenti Generali dell’ASP di Caltanissetta, hanno mai negato il confronto con la commissione consiliare Sanità, autorizzando l’audizione di dirigenti medici e amministrativi e favorendo un rapporto costruttivo e leale tra amministrazioni pubbliche. Una linea inspiegabile che impedisce una pronta verifica delle problematiche sottoposte ai singoli consiglieri con i diretti responsabili dell’ASP.”

Oltre alla risoluzione della problematica urgente afferente l’erogazione del finanziamento regionale per consentire agli utenti di usufruire dei supporti ortopedici di cui necessitano, Annalisa Petitto ha, di fatto, investito l’Assessore Regionale alla Salute in merito all’impossibilità degli organi consiliari di poter affrontare, direttamente con i responsabili dell’ASP di Caltanissetta e del Sant’Elia, le molteplici questioni denunciate dai cittadini sui servizi sanitari nisseni e ciò per un “atteggiamento di chiusura e di ostruzionismo mai visto prima da parte di chi amministra nel territorio una Sanità che, ancora oggi, è pubblica e come tale deve essere di tutti e sottoposta al controllo pubblico.””