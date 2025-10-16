Caltanissetta, Illuminazione carente tra Pian del Lago e via Paladini: interrogazione di Area Civica al sindaco Tesauro

CALTANISSETTA – L’illuminazione pubblica torna al centro del dibattito consiliare. I consiglieri comunali Calogero Palermo, Annalisa Petitto e Felice Dierna, appartenenti all’intergruppo Area Civica, hanno presentato un’interrogazione al sindaco Walter Tesauro e all’assessore competente per segnalare le criticità riscontrate nella pista ciclabile di Pian del Lago e lungo via Paladini, dove da tempo si registrano problemi legati alla scarsa visibilità notturna.

Nel documento i consiglieri evidenziano come la pista ciclabile di Pian del Lago, “molto frequentata da pedoni, ciclisti e sportivi”, risulti in più tratti poco illuminata a causa dei rami e della vegetazione che coprono parzialmente o totalmente i lampioni, riducendo drasticamente l’efficacia dell’impianto pubblico.

Una condizione che, sottolineano, “espone i cittadini a rischi concreti soprattutto nelle ore serali, scoraggiandone l’utilizzo e vanificando gli investimenti pubblici destinati alla sua realizzazione”.

Non meno critica la situazione in via Paladini, dove “lungo lo spartitraffico centrale sono installati da tempo paletti luminosi mai entrati in funzione”.

Secondo i consiglieri, si tratta di “un paradosso urbanistico e di un potenziale pericolo per la viabilità serale e notturna in una via molto trafficata e già teatro di numerosi incidenti, anche mortali”.

L’interrogazione richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla necessità di garantire una manutenzione regolare e un’illuminazione adeguata, considerata “fondamentale per la sicurezza stradale, il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini”.

Gli esponenti di Area Civica chiedono inoltre di conoscere i tempi e le modalità di intervento previsti per il ripristino dei punti luce, nonché le motivazioni tecniche e amministrative che hanno impedito l’attivazione dei paletti luminosi in via Paladini.

I consiglieri Palermo, Petitto e Dierna hanno infine chiesto che la risposta all’interrogazione avvenga sia per iscritto che in aula consiliare, “al fine di fornire alla cittadinanza la massima trasparenza sulle azioni che l’amministrazione intende intraprendere per risolvere due situazioni che toccano direttamente la sicurezza e la vivibilità quotidiana della città”.