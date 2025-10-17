Caltanissetta. Il consigliere Vagginelli: “Approvata una mia proposta che punta a rafforzare il legame tra l’artista nisseno Girolamo Ciulla e la nostra città”

CALTANISSETTA. “Ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha approvato una mia proposta finalizzata a rafforzare il legame tra l’artista Girolamo Ciulla e la nostra città.” Così il consigliere comunale del PD Carlo Vagginelli attraverso una nota. “Nato a Caltanissetta nel 1952 – prosegue -, Girolamo Ciulla ha saputo affermare e far conoscere la sua arte in ambito nazionale e internazionale, esponendo le sue opere a Torino, a Milano, ma anche a Londra e persino in Corea del Sud, in Egitto ed in Kenya.”

Pur essendosi trasferito a Pietrasanta (Lucca), si legge nella nota, l’artista nisseno non ha voluto e saputo mantenere il suo rapporto con la nostra città: le sculture presenti presso la Chiesa di San Pietro, i “Mensoloni” collocati lungo Corso Vittorio Emanuele e l’opera scultorea posta all’ingresso di Palazzo del Carmine.

“Ma il legame tra Girolamo Ciulla e Caltanissetta è rintracciabile anche nelle opere che l’artista ha realizzato fuori dalla nostra città – continua il consigliere Vagginelli -, basti pensare alla Pietra miliare esposta a Matera in occasione della mostra “Dimore del Mito” del 2018, un’opera in travertino che riporta la distanza tra la nostra città e la Capitale della Cultura del 2019.”

La mozione approvata dal consiglio comunale punta alla valorizzazione delle opere di Girolamo Ciulla presenti a Caltanissetta, mediante apposite targhe che le descrivano e ne ricordino l’autore, ma anche realizzando una esposizione, un concorso artistico e un percorso di arte urbana dedicato all’artista. La proposta prevede inoltre di avviare un gemellaggio culturale tra Caltanissetta, Pietrasanta e Matera e di apporre una targa presso il luogo di nascita dell’artista, in via Saponara.

“La nostra città non è fatta solo da strade e palazzi – conclude -, è fatta soprattutto dalle persone che l’hanno abitata, dalle loro vite e dalle loro storie. Per questo è fondamentale custodire, ricordare e raccontare quelle storie, perché sono parte insostituibile del nostro patrimonio identitario e culturale. Un patrimonio da non disperdere.”