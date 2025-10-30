Caltanissetta, fuga di gas in via San Giuliano, strada chiusa e traffico deviato: sul posto vigili del fuoco e tecnici

CALTANISSETTA – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi in via San Giuliano, dove intorno alle 15 si è verificata una fuga di gas causata dalla rottura di una tubatura. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’Oasi “Cristo Re”, lungo la strada che da via Paladini conduce verso il monte San Giuliano e il piazzale del Redentore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della società del gas, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il guasto attraverso la realizzazione di un bypass. Le cause della rottura non sono ancora chiare, ma secondo le prime ipotesi potrebbe essere stata danneggiata accidentalmente durante alcuni lavori di scavo in corso in via San Giuliano.

Al momento, nell’aria si avverte chiaramente un forte odore di gas, motivo per cui la zona è stata prontamente interdetta al traffico. La Polizia Municipale ha disposto la deviazione dei veicoli su via Paladini, mentre i residenti possono raggiungere le proprie abitazioni attraverso un percorso alternativo che passa da una strada interna al condominio del civico 36.

Le operazioni di messa in sicurezza proseguono senza sosta. La situazione, pur restando monitorata con attenzione, è sotto controllo grazie al lavoro congiunto di vigili del fuoco, Polizia Municipale e tecnici della società del gas, impegnati per riportare la normalità nel più breve tempo possibile.