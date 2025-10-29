Caltanissetta. Fratelli d’Italia plaude all’ordinanza del sindaco Tesauro: “Una scelta che ascolta le esigenze dei cittadini e degli esercenti”

CALTANISSETTA – Il gruppo politico di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale ha espresso apprezzamento per la nuova ordinanza sindacale firmata dal sindaco Walter Tesauro, che stabilisce un orario unico di chiusura per i locali cittadini alle 2:30.

Nel comunicato diffuso dal partito si legge che tale decisione “attenziona le esigenze di tanti locali serali della città e permette ai cittadini nisseni di poter usufruire dei servizi di svago e ristoro che gli esercenti offrono”.

— Si tratta di una scelta che Fratelli d’Italia aveva richiesto pubblicamente — dichiarano i componenti del gruppo consiliare — e che oggi trova concreta attuazione grazie all’ascolto e alla sensibilità dimostrata dall’amministrazione comunale.

L’ordinanza, che punta a coniugare libertà d’impresa e vivibilità cittadina, viene dunque accolta con favore dal partito di maggioranza, che sottolinea come il provvedimento rappresenti un passo avanti per una Caltanissetta più dinamica e attenta alle esigenze di chi lavora e di chi vive la città.