Caltanissetta. Bilancio partecipativo: il 20 ottobre un incontro per conoscere meglio i progetti da votare

Ven, 17/10/2025 - 10:28

Pasqualino: “Un’opportunità per conoscere meglio le proposte e votare con consapevolezza”

Lunedì 20 ottobre, alle ore 16.00, al Foyer del Teatro Margherita si svolgerà un incontro durante il quale saranno esposte le proposte progettuali che sono state ammesse dalla Commissione Valutativa a partecipare alle votazioni per il Bilancio partecipativo.

Saranno gli stessi soggetti che hanno presentato l’idea a descriverla, in breve, alla cittadinanza presente in sala.

“Sarà un’opportunità per conoscere meglio le proposte e votare con consapevolezza” ha dichiarato l’assessore Ermanno Pasqualino.

