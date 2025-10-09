Barche ancorate senza autorizzazione, 23 sequestri ad Acitrezza

La Procura di Catania ha disposto il sequestro di 23 imbarcazioni illegittimamente ancorate nel porto di Acitrezza. Soltanto in un caso si è riusciti a risalire al proprietario, perchè si trattava di una barca da pesca iscritta nei registri dell’ufficio marittimo. Capitaneria di Porto e Polizia, grazie al supporto di un’azienda specializzata nel recupero dei natanti, hanno proceduto alla rimozione. Al termine della attività il porto di Acitrezza, sia quello nuovo che lo scalo di alaggio, è stato restituito alla collettività che per anni non ha potuto usufruire della zona di demanio marittimo. (ANSA).