Assemblea parlamentare della Nato, Figuccia: “La Sicilia cuore dell’Europa nel Mediterraneo”

Palermo – “Per me oggi è un onore rappresentare l’Assemblea regionale siciliana e per questo ringrazio il presidente Gaetano Galvagno. Il Mediterraneo non è soltanto un mare, ma una storia millenaria e un ponte di civiltà. Ogni volta che questo mare ha conosciuto cooperazione, l’Europa è cresciuta; ogni volta che vi si sono accese tensioni, il mondo intero ne ha pagato le conseguenze.” Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato questore all’Assemblea regionale siciliana, intervenuto in rappresentanza della Presidenza dell’Ars, a Palazzo dei Normanni, in occasione della visita congiunta in Sicilia e a Lampedusa della commissione Democrazia e sicurezza, della sottocommissione sui partenariati e del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare della Nato.

“La Sicilia non è una periferia, ma il baricentro naturale del Mediterraneo, la porta d’Europa verso il Sud del mondo – ha affermato Figuccia –. Ogni barcone che approda a Lampedusa, ogni petroliera che attraversa il Canale di Sicilia, ogni cavo energetico o digitale che unisce Africa ed Europa ci ricorda che la nostra Isola è la prima linea dell’Europa, ma anche la sua prima opportunità per costruire una nuova visione mediterranea”.

Il deputato ha ribadito la necessità di passare “da terra di frontiera a terra di leadership, piattaforma di pace, cooperazione e sicurezza condivisa”. Figuccia ha inoltre sottolineato il ruolo strategico della Sicilia nel campo dell’energia pulita e sostenibile, definendola “la batteria verde del Mediterraneo”, e ha richiamato la necessità di una politica migratoria europea basata su legalità e umanità. “Chi fugge dalla guerra non è un nemico, ma una vittima. E chi traffica sulla disperazione delle persone è il vero nemico da combattere.”

“Accanto alla diplomazia delle cancellerie – ha concluso Figuccia – serve una diplomazia dei territori. L’Assemblea regionale siciliana può diventare sede permanente del dialogo mediterraneo, punto di riferimento tra i rappresentanti dei popoli di questo mare”.