Armi e munizioni sequestrate a Palermo, arrestati due ragazzi di 22 e 14 anni

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in due distinti episodi due palermitani, rispettivamente di 22 e 14 anni, trovati in possesso di armi e munizioni. Nella prima circostanza, i poliziotti hanno notato, all’altezza della Rotonda di via Besta, nei pressi dello Zen, la manovra repentina con cui l’autista di una vettura aveva deviato il suo tragitto una volta accortosi del mezzo di polizia. Ne è nato un breve inseguimento conclusosi con la sottoposizione del giovane autista ad una perquisizione personale: dentro il suo marsupio è stato rinvenuto un proiettile camiciato per pistola 7,65. La successiva perquisizione avvenuta nel suo domicilio dello Zen ha consentito di trovare e sottoporre a sequestro, occultata in camera da letto ed avvolta nell’armadio, una pistola con relativo caricatore ma priva di munizioni. La pistola ed il proiettile camiciato sono stati posti sotto sequestro, mentre il 22enne residente nel quartiere Zen, è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli. Nella seconda circostanza, nel corso di controlli nel quartiere Ballarò, gli agenti hanno notato un nutrito gruppo di persone stazionare nei pressi di una rivendita di alimenti e bevande. Anche in questo caso, la reazione al passaggio della vettura di polizia è stato scomposto e sospetto tanto da generare ulteriori approfondimenti. Durante le fasi di identificazione dei presenti, uno dei giovani controllati, 14enne, ha assunto un atteggiamento nervoso e poco collaborativo proprio quando i poliziotti si accingevano ad effettuare un controllo su uno scooter elettrico lì parcheggiato. Il minore, dopo avere rivendicato la proprietà del ciclomotore, ha tentato di ostacolare l’accertamento. Sul mezzo nella sua disponibilità, all’interno del bauletto posteriore, i poliziotti hanno trovato due pistole: una semiautomatica, marca “Bruni”, con cartuccia calibro 7.55 camerata ed un revolver della stessa marca con all’interno del tamburo tre cartucce esplose. Il ragazzino è stato arrestato a accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza e Comunità per Minorenni “Malaspina”.