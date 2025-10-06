Ambiente, Lorefice(M5S): “Piano climatico bloccato, Governo dia spiegazioni”

“Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato nel 2023 dal Ministero dell’Ambiente, è ancora a ‘caro amico’. Parliamo di uno strumento tecnico e strategico, basato sulla prevenzione e la gestione del rischio, indispensabile per ridurre la vulnerabilità del Paese e scongiurare nuove emergenze. E sappiamo bene che se la prevenzione manca, si finisce inevitabilmente nell’emergenza che a sua volta fa scattare commissari straordinari, deroghe e nomine politiche, creando l’ennesimo poltronificio sulla pelle dei cittadini. Che i piani complessi e strutturali, come il PNRR, non siano il forte di questo Governo ormai lo sappiamo. Ma l’immobilismo sul Piano di adattamento climatico è grave e irresponsabile, frutto di una precisa responsabilità politica a cui non ci abitueremo mai. Chiederò in tutte le sedi competenti di capire le motivazioni per cui il Piano è fermo, chi ne impedisce l’attuazione e quali risorse si intendano finalmente destinare per renderlo operativo. Questo Governo da un lato finge di considerare la questione climatica sulla carta, dall’altro la tratta ancora come un vezzo ideologico da ambientalisti radicali. Intanto l’Italia esce da un’altra estate torrida, segnata da alluvioni, incendi e territori senz’acqua, come la Sicilia. Il Governo risponda e agisca con onestà”.

Così in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.