Viaggiava a bordo di uno scooter con una pistola carica, arrestato a Catania

La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 61 anni che viaggiava a bordo di uno scooter con una pistola carica nella cintura. E’ avvenuto nei giorni scorsi durante servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura. Gli agenti hanno individuato l’uomo, a bordo di uno scooter, a San Giovanni Galermo mentre sfrecciava tra le vie del quartiere e hanno deciso di procedere al controllo posizionandosi in modo da chiudere ogni possibile eventuale via di fuga. Il 61enne portava, inserita nella cintola, una pistola semiautomatica calibro 9×19, con un caricatore rifornito con 15 cartucce. Sulla pedana del motorino c’erano anche un secondo caricatore, anch’esso con 15 cartucce e una scatola di plastica con ulteriori 50 cartucce. (ANSA).