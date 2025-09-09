Valigia abbandonata sui binari tra Militello e Vizzini: dentro un fucile ad aria compressa

Falso allarme bomba nel Catanese. Una valigia nera abbandonata ai bordi della linea ferroviaria Militello-Vizzini ha fatto scattare l’allarme da parte di Rfi, che ha segnalato l’oggetto al numero unico di emergenza. Sul posto sono giunti gli artificieri dei carabinieri, in forza al Comando provinciale di Catania, che prima hanno agganciato la valigia con la tecnica della ‘tiranteria’, trascinandola fino ad un punto protetto lontano dai binari. A quel punto, spostato il bagaglio in un’area sicura, è stato attuato il controllo radiografico che ha escluso la presenza di ordigni esplosivi. All’interno della valigia c’erano un fucile ad aria compressa calibro 68 e 176 bombolette di ricarica a gas, oltre a sette confezioni di munizioni compatibili con l’arma. Le indagini proseguono da parte dei carabinieri della stazione di Militello in Val di Catania per delineare i contorni della vicenda.