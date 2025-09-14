Turisti bloccati a bordo di un gommone a causa dell’alta marea, salvati dalla Guardia Costiera di Milazzo

Tre turisti, rimasti bloccati a bordo di un gommone davanti alla grotta di Mongiove a causa dell’alta marea, sono stati soccorsi ieri dalla Guardia costiera di Milazzo. La zona è interdetta sia via mare che via terra da un’ordinanza comunale. L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando uno dei tre, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, ha chiesto aiuto. Due motovedette con a bordo un soccorritore marittimo hanno raggiunto i turisti, recuperandoli e riportandoli in sicurezza sulla spiaggia di partenza. Le operazioni si sono concluse alle 13.56 senza conseguenze per i malcapitati.