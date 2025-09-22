Sicilia. Sanità, Forza Italia presenta le sue proposte per il Servizio Sanitario: focus sulla rete ospedaliera

Forza Italia presenta il suo Piano Strategico per il Servizio Sanitario Pubblico, con un focus sulla nuova rete ospedaliera e le proposte per rilanciare l’eccellenza sanitaria in Sicilia e in Italia.

L’iniziativa, che si terrà venerdì 26 settembre alle ore 17.30 presso l’Hotel Nettuno (Viale Ruggero Di Lauria, 121 – Catania), vedrà la partecipazione di esponenti di primo piano del partito e delle istituzioni regionali.

Dopo l’introduzione affidata alla Dott.ssa Ninni Decembrino, Esperta della Città Metropolitana di Catania alla Salute, interverranno:

– On. Letizia Moratti, Europarlamentare e Presidente della Consulta Nazionale Forza Italia;

– On. Giuseppe Castiglione, Deputato alla Camera;

– On. Salvo Tomarchio, Deputato all’ARS;

– Dott.ssa Daniela Faraoni, Assessore Regionale alla Salute.

“Questa iniziativa – afferma Salvo Tomarchio – sarà un’occasione di approfondimento e dibattito sulle criticità e le opportunità del sistema sanitario, con la presentazione delle linee guida e delle soluzioni proposte da Forza Italia per garantire un servizio pubblico efficiente, moderno e vicino ai cittadini.”